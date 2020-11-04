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Обвал котировок на Гонконгской бирже сменился их взлетом
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Обвал котировок на Гонконгской бирже сменился их взлетом

По оценкам экспертов, торги в течение дня будут подвержены сильной волатильности
В среду торги на бирже Гонконга начались с обвала котировок на ценные бумаги, однако, падение вскоре сменилось стремительным ростом на фоне проходящих в США выборов. 

К этому часу индекс Hang Seng набрал 121 пункт (0,49%) и превысил психологически важную для инвесторов отметку в 25 000 пунктов, достигнув значение 25 061, свидетельствуют данные с сайта этой площадки.

На 6,13% подорожали акции китайского автоконцерна Geely Automobile ("Джили аутомобайл") - до 20,25 гонконгских долларов за бумагу. Более чем на 3,67% улучшились позиции банковского гиганта HSBC (Эйч-эс-би-си) и производителя компьютеров Lenovo Group ("Леново групп").

В отрицательной зоне торгуются акции гиганта интернет-торговли Alibaba ("Алибаба") - на данный момент они рухнули на 6,87% - до 279,2 гонконгских долларов за бумагу.

«Основное внимание инвесторов приковано к итогам голосования в Соединенных Штатах. Вместе с тем участники рынка крайне разочарованы внезапным срывом двойного мегалистинга китайской финансово-технологической компании Ant Group ("Ант групп") на площадках Шанхая и Гонконга», - пояснил ТАСС независимый финансовый аналитик Кейт Мок.

По оценкам экспертов, торги в течение дня будут подвержены сильной волатильности.

Источник: ТАСС

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среда 04.11.2020 | 08:46
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