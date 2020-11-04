Европейские фондовые индексы завершили торги в плюсе

Выборы в этом году во многом отличаются от предыдущих из-за продолжающейся пандемии коронавируса. В частности, на выборах 2020 года особой популярностью пользуется досрочное голосование и голосование по почте. По данным на вечер понедельника, в США досрочно проголосовали более 94 млн человек, что составляет более двух третей голосов, отданных на президентских выборах в 2016 году.

В центре внимания рынков на этой неделе также заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 4-5 ноября. Эксперты хотели бы получить от Федрезерва больше информации, какими будут следующие шаги ФРС в отношении объема активов на его балансе, однако не ждут новых сигналов на предстоящем заседании, пишет Bloomberg.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать финансовую отчетность компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 2,34% и составил 356,01 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 2,33%, германский DAX - на 2,55%, французский CAC 40 - на 2,44%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 3,19% и 2,52% соответственно.

Акции BNP Paribas (PA:BNPP) SA выросли на 6,1%. Крупнейший банк Франции по объему активов зафиксировал снижение чистой прибыли на 2,3% в годовом выражении в третьем квартале 2020 года, однако показатель оказался лучше прогнозов экспертов.

Цена бумаг Hugo Boss AG увеличилась на 2,3%. Германский производитель одежды и аксессуаров в третьем квартале вернулся к прибыли благодаря мерам по сокращению расходов, которые нивелировали падение продаж.

Бумаги Pandora A/S прибавили в цене 2,9%. Датская ювелирная компания подтвердила прогноз финансовых показателей на 2020 год, но предупредила, что новая волна ограничительных мер в Европе создает значительную неопределенность и может ухудшить ее финансовое положение.

Рыночная стоимость British American Tobacco (LON:BATS) Plc (BAT) поднялась на 1%. Табачная компания объявила о приобретении бизнеса никотиновых паучей Dryft Sciences LLC, сумма сделки не раскрывается.

Котировки акций Bayer AG выросли на 0,4%, хотя германский химический и фармацевтический концерн Bayer AG отчитался о чистом убытке в третьем квартале.

Акции HelloFresh SE подешевели на 1,2%. Германская компания, доставляющая клиентам наборы продуктов с рецептами для приготовления еды, значительно увеличила прибыль и выручку в третьем квартале на фоне двукратного роста заказов в условиях пандемии коронавируса.

Читайте также: Данные торгов Мосбиржи по состоянию на 13:00 мск 8 сентября