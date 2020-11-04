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Страны ОПЕК намерены увеличить сокращение добычи нефти
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Страны ОПЕК намерены увеличить сокращение добычи нефти

Обновленное соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ действует с мая этого года
В ОПЕК рассматривают возможность увеличить сокращение добычи нефти на фоне увеличения числа заразившихся коронавирусом и введения в связи с этим новых ограничительных мер в странах Европы. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл».

По ее данным, страны ОПЕК рассматривают дальнейшее сокращение объемов добычи нефти как одну из мер в связи с низким спросом на нее.

Ранее министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар заявил, что Россия, Саудовская Аравия и Ирак предложили другим странам альянса ОПЕК+ сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти на первые месяцы 2021 года, то есть не поднимать добычу на 1,9 млн б/с, как это было предусмотрено изначальным планом.

Обновленное соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ действует с мая этого года. Первый этап сделки, когда страны альянса снижали добычу на 9,7 млн б/с завершился в августе. С сентября и до конца этого года под сокращение подпадает уже 7,7 млн б/с. А с 1 января ограничения должны составить уже 5,8 млн б/с. Соглашение действует до апреля 2022 года, его условия могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

Источник: ТАСС

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среда 04.11.2020 | 10:54
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