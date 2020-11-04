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Стоимость нефти падает на фоне неопределенности вокруг итогов выборов в США
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Стоимость нефти падает на фоне неопределенности вокруг итогов выборов в США

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,1% до $39,67 за баррель к 11:00 МСК, на WTI - на 0,24% до $37,55 за баррель
​В среду стоимость нефти снижается на фоне неопределенности вокруг итогов президентских выборов в США.

Несмотря на отсутствие прогнозов от основных СМИ о результатах голосования в ряде штатов, которые могут определить исход выборов президента США, Дональд Трамп в среду заявил о своей победе над демократом Джо Байденом.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,1% до $39,67 за баррель к 11:00 МСК, на WTI - на 0,24% до $37,55 за баррель.

Цены на нефть упали более чем на 10% на прошлой неделе из-за роста случаев коронавируса во всем мире и ужесточения ограничений на передвижение.

"Существует большая волатильность по всем направлениям", - сказал Джонатан Барратт из Probis Group. У цен на нефть "нет причин расти, и мне кажется, что здравый смысл возобладает, и цены вернутся к среднему уровню. (Цены на нефть) все еще находятся в диапазоне".

Запасы нефти в США резко упали на прошлой неделе, в то время как запасы бензина выросли, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.

Запасы нефти сократились на 8 миллионов баррелей и составили около 487 миллионов баррелей, сообщает API.

Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидали увеличения на 890.000 баррелей.

Источники сообщили, что ОПЕК и Россия рассматривают возможность большего сокращения добычи в следующем году, чтобы поддержать цены.

Источник: REUTERS

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среда 04.11.2020 | 11:40
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