Средний и крупный бизнес России проверят дистанционно

Нововведение не распространилось на средний и крупный бизнес, но для них власти также приготовили послабления в части проверок. Так, Минэкономразвития разработало проект постановления, в котором предложило дать надзорным органам возможность проводить плановые контрольные мероприятия в дистанционном формате в течение всего 2021 года, пишут "Известия". Предполагается, что проверять бизнес будут с помощью аудио- и видеосвязи, говорится в документе.

"Проверки в дистанционном формате — одна из мер, которые были предприняты в начале апреля 2020 года в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По общему правилу, все проверки должны были проводиться дистанционно, посредством аудио и видео. Исключения допускались только по согласованию с прокуратурой, по поручению президента или правительства. В целом, контролерам удалось проводить проверки и с учетом таких ограничений", — пояснили в Минэкономразвития.

С помощью "Зеркального реестра" можно сообщить в контрольно-надзорные органы о нарушениях, допущенных во время проверок

По итогам карантина правительство признало это решение успешным, и премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости использовать его и дальше.

Впрочем, дистанционные проверки — не единственная поблажка, предусмотренная новым проектом постановления. После вступления в силу закона "О госконтроле" (с 1 июля 2021 года) Минэкономразвития предлагает дать возможность заменять плановые выездные проверки, которые могут идти до 20 дней, инспекционным визитом, длительность которого не превышает одного дня. Кроме того, Минэкономразвития считает целесообразным в два раза сократить максимальный срок проведения плановой выездной проверки и ограничить его 10 днями.​

Читайте также: ​Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в августе продолжила рост