МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Промышленность
Средний и крупный бизнес России проверят дистанционно
logo

Средний и крупный бизнес России проверят дистанционно

Предполагается, что проверять бизнес будут с помощью аудио- и видеосвязи, говорится в документе
Президент России утвердил постановление о продлении еще на один год моратория на плановые проверки малого бизнеса. "Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан, поддерживаем рабочие места и доходы людей", — заявил Путин.

Нововведение не распространилось на средний и крупный бизнес, но для них власти также приготовили послабления в части проверок. Так, Минэкономразвития разработало проект постановления, в котором предложило дать надзорным органам возможность проводить плановые контрольные мероприятия в дистанционном формате в течение всего 2021 года, пишут "Известия". Предполагается, что проверять бизнес будут с помощью аудио- и видеосвязи, говорится в документе. 

"Проверки в дистанционном формате — одна из мер, которые были предприняты в начале апреля 2020 года в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По общему правилу, все проверки должны были проводиться дистанционно, посредством аудио и видео. Исключения допускались только по согласованию с прокуратурой, по поручению президента или правительства. В целом, контролерам удалось проводить проверки и с учетом таких ограничений", — пояснили в Минэкономразвития.

С помощью "Зеркального реестра" можно сообщить в контрольно-надзорные органы о нарушениях, допущенных во время проверок

По итогам карантина правительство признало это решение успешным, и премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости использовать его и дальше.

Впрочем, дистанционные проверки — не единственная поблажка, предусмотренная новым проектом постановления. После вступления в силу закона "О госконтроле" (с 1 июля 2021 года) Минэкономразвития предлагает дать возможность заменять плановые выездные проверки, которые могут идти до 20 дней, инспекционным визитом, длительность которого не превышает одного дня. Кроме того, Минэкономразвития считает целесообразным в два раза сократить максимальный срок проведения плановой выездной проверки и ограничить его 10 днями.​

Источник: Интерфакс

Читайте также: ​Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в августе продолжила рост

среда 04.11.2020 | 12:51
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Национальный локдаун начнется в субботу утром
    В Греции объявили трехнедельный карантин

    ​Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил трехнедельный общенациональный карантин для противодействия распространению коронавируса.Национальный

    четверг, 05.11.2020 | 21:16
    Политические новости
  • Российская сторона напомнила, что решение о штрафе не будет исполнено до вступления в силу соответствующего решения суда
    Газпром подаст жалобу касательно штрафа за Северный поток-2

    «Газпром» подал апелляционную жалобу в суд по защите конкуренции и потребителей Польши из-за многомиллиардного штрафа в отношении «Северного потока-2». В

    четверг, 05.11.2020 | 20:59
    Политические новости
  • Сейчас ведется подготовка технической документации
    В России испытали новую ракетную систему

    ​Новый российский корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» прошел государственные испытания. Испытания проводились на новейшем стелс-фрегате

    четверг, 05.11.2020 | 20:49
    Политические новости
Читать новости раздела
Экономика
  • Поддержка Роскомнадзора в вопросах организации защиты персональных данных позволит упростить, а во многих случаях исключить проведение последующих проверочных мероприятий
    Роскомнадзор будет поддерживать разработчиков сервисов

    ​Роскомнадзор готов оказывать разработчикам сервисов правовую поддержку в вопросах организации защиты персональных данных, начиная с момента их

    вторник, 03.11.2020 | 19:04
    Наука и IT
  • Баг выражается в том, что пользователь не может взаимодействовать с плитками интерфейса, система отправляет сообщение о необходимости выполнить обновление приложения
    Microsoft признала проблемы с меню Пуск

    ​Microsoft признала наличие ошибки, которая связана с меню «Пуск». Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на материалы компании.Специалисты корпорации заявили,

    вторник, 03.11.2020 | 18:58
    Наука и IT
  • В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%
    В России взлетел спрос на автомобили Лада

    Падение рубля спровоцировало скачок спроса на российские авто.В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%. «АвтоВАЗ» реализоал 37 030 машин, что

    вторник, 03.11.2020 | 16:32
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok