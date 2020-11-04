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Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправленно
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Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправленно

Фьючерсы на Dow снизились на 0,06%, на S&P 500 - поднялись на 0,72%
​В среду котировки фьючерсов на фондовые индексы США колеблются на фоне неопределенности вокруг результатов президентских выборов.

Несмотря на отсутствие прогнозов от основных СМИ о результатах голосования в ряде штатов, которые могут определить исход выборов президента США, Дональд Трамп в среду заявил о своей победе над демократом Джо Байденом.

Ранее Джо Байден сказал, что уверен в своей победе.

Штаб Джо Байдена, кандидата в президенты США от демократов, сообщил в среду, что его юристы готовы действовать, если президент Дональд Трамп реализует свою угрозу и обратится в суд в попытке остановить подсчет голосов.

Фьючерсы на Dow снизились на 0,06%, на S&P 500 - поднялись на 0,72%, а фьючерсы на Nasdaq 100 подскочили на 2,84% к 12:41 МСК.

"Рынки могут выдержать почти всё, если только это что-то определенное", - сказал Андреа Чичоне из TS Lombard.

"Если дело дойдет до Верховного суда, то потребуется еще больше времени, чтобы получить результаты, и это, вероятно, наихудший сценарий из всех возможных".

Основные американские фондовые индексы выросли во вторник в надежде на победу кандидата в президенты от демократов Джо Байдена и последующие меры стимулирования экономики.

Источник: REUTERS

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среда 04.11.2020 | 13:01
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