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Финам запускает программу инвестиции в компании на стадии Pre-IPO
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Финам запускает программу инвестиции в компании на стадии Pre-IPO

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту
ГК "ФИНАМ" открыл новую услугу, позволяющую инвестировать в перспективный бизнес на стадии Pre-IPO. Теперь клиенты группы компаний со статусом квалифицированного инвестора могут купить акции высокотехнологичных быстрорастущих компаний, которые рассматривают возможность выхода на IPO в обозримом будущем. Средняя доходность таких инвестиций за 2015-2018 годы составила 29% годовых, что в 4 раза выше динамики индекса S&P500 за аналогичный период.

Стадия Pre-IPO (предварительное публичное предложение) - один из последних этапов финансирования частной компании, как правило, предшествующий ее выходу на публичный рынок. Покупка акций в рамках Pre-IPO имеет целый ряд преимуществ по сравнению с IPO: аллокация (исполнение заявки на покупку) достигает 100%, оптимальное соотношение риска и доходности, низкая спекулятивная составляющая в оценке капитализации, снижение риска отрицательной переоценки.

"ФИНАМ" предоставляет возможность принять участие в Pre-IPO более 200 компаний, отобранных аналитиками брокера по ряду критериев. В список входят наиболее перспективные игроки, оперирующие на быстрорастущих рынках, уже получившие финансирование от венчурных фондов и демонстрирующие наиболее высокую вероятность выхода на IPO в ближайшие 12 месяцев. Их выручка за последний год должна составлять не менее $100 млн, темпы роста - от 30%. Совокупный объем привлеченного финансирования фондов должен быть не ниже $300 млн, при этом оценка в рамках последнего раунда инвестиций должна превышать $1 млрд.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту "ФИНАМа" необходимо иметь статус квалифицированного инвестора. Минимальная сумма вложений составляет $100 000. Ознакомиться с подробностями предоставления услуги и оставить заявку на участие в Pre-IPO можно в специальном разделе. Специалисты брокера готовы проконсультировать инвесторов по всем вопросам, связанным с участием в Pre-IPO.

Источник: Finam

Читайте также: ФИНАМ открыл прием заявок на участие в IPO Совкомфлота

среда 04.11.2020 | 13:34
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