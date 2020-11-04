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Криптовалюты растут в цене: Биткоин готовиться пробить уровень 14000
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Криптовалюты растут в цене: Биткоин готовиться пробить уровень 14000

Общая капитализация крипторынка, по данным Forex Club, достигла отметки 400,2 млрд долларов
​Основные криптовалюты в среду довольно активно растут в цене на фоне оптимизма инвесторов относительно исхода президентских выборов в США, в которых большой шанс на победу имеет кандидат от демократов Джо Байден.

Кроме того, отмечают эксперты Forex Club, платежная система PayPal повысила лимит покупки криптовалют до 15 тысяч долларов, что связано с большим интересом к цифровым валютам со стороны пользователей.

Под влиянием позитивных факторов курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 3,9% — до 13888 долларов с капитализацией 257,3 млрд долларов. Ethereum подорожал на 2,9% — до 385,3 доллара при капитализации 43,6 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 3,8% — до 0,237 доллара, его капитализация составила 10,8 млрд долларов. Litecoin укрепился на 3,1% — до 53,7 доллара с капитализацией 3,5 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка, по данным Forex Club, достигла отметки 400,2 млрд долларов.

По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит идти наверх в ожидании инвесторами окончательных итогов президентских выборов в США. В этом случае биткоин может вновь пробить психологическую отметку 14000 долларов, Ethereum имеет шансы подорожать до 390 долларов, XRP — до 0,24 доллара, а Litecoin — до 55 долларов.

Источник: Forex Club

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среда 04.11.2020 | 14:07
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