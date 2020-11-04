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Нефть уже превысила отметку 40$
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Нефть уже превысила отметку 40$

Снижение курса доллара на forex традиционно является позитивным фактором для сырьевых товаров
​Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) во вторник 3 ноября росла на 3,4% до 40,28 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» продолжает восстанавливаться после обновления накануне минимума с мая в районе 35,7 доллара и уже вернул психологически значимый уровень 40 долларов за баррель, отмечают эксперты Forex Club. Поддержка приходит от снижения курса доллара на forex, что традиционно является позитивным фактором для сырьевых товаров.

Нефтяные «быки» также опираются на новости о том, что главы министерств энергетики стран ОПЕК+ обсуждают с нефтяными компаниями варианты отсрочки до конца первого квартала 2021 года смягчения соглашения о сокращении нефтедобычи альянсом.

Saudi Aramco в первые девять месяцев текущего года добывала 9,2 миллиона баррелей в сутки. Общая добыча углеводородов саудовской госкомпанией при этом равнялась 12,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Курс евро против доллара, по данным Forex Club, торгуется на forex в плюсе — выше уровня 1,17. Игроки рынка заранее ставят на возврат аппетита к риску в связи с ожидаемым наступлением определённости после президентских выборов в США. Этот процесс сопровождается выходом из американской валюты, которую традиционно используют как защитный актив или «убежище».

При этом вероятная победа Байдена будет означать усиление стимулирования экономики США и девальвационный подход к внешней торговле.

К 15.30 GMT+3 3 ноября курс европейской валюты повышался относительно предыдущего фиксинга на 0,6% и равнялся 1,1705 доллара.

Источник: Forex Club

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среда 04.11.2020 | 14:15
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