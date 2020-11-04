Пара usdcad (USD CAD) обновила максимум

Жесткая гонка на президентских выборах в США вынудила инвесторов хеджировать свои позиции, что помогло сильному росту американского доллара. Пара USD CAD стала свидетелем драматического внутридневного разворота от поддержки, отмеченной восходящей линией тренда двухмесячной давности, которая теперь должна выступать в качестве ключевой точки для трейдеров.

Любое движение вверх с большей вероятностью столкнется с сопротивлением вблизи 1,3320. Около отметки 1,3400 с круглой фигурой, которая, если она будет решительно очищена, создаст основу для дальнейшего краткосрочного движения к повышению до 1.3450.

Сильная поддержка лежит на 1,3200, аналитики Forex EuroClub не исключают падение к 1,3130 и далее к 1.3100-1.3090.

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