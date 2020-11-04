МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Аналитика рынка Форекс
Пара usdcad (USD CAD) обновила максимум
logo

Пара usdcad (USD CAD) обновила максимум

Сильная поддержка лежит на 1,3200, аналитики Forex EuroClub не исключают падение к 1,3130 и далее к 1.3100-1.3090
​Продемонстрировав некоторую устойчивость ниже отметки 1,3100, пара доллар США/канадский доллар, по данным Forex EuroClub, поднялась более чем на 180 пунктов и достигла двухдневных максимумов на фоне сильного роста спроса на доллар США. 

Жесткая гонка на президентских выборах в США вынудила инвесторов хеджировать свои позиции, что помогло сильному росту американского доллара. Пара USD CAD стала свидетелем драматического внутридневного разворота от поддержки, отмеченной восходящей линией тренда двухмесячной давности, которая теперь должна выступать в качестве ключевой точки для трейдеров.

Любое движение вверх с большей вероятностью столкнется с сопротивлением вблизи 1,3320. Около отметки 1,3400 с круглой фигурой, которая, если она будет решительно очищена, создаст основу для дальнейшего краткосрочного движения к повышению до 1.3450.

Сильная поддержка лежит на 1,3200, аналитики Forex EuroClub не исключают падение к 1,3130 и далее к 1.3100-1.3090.

Источник: Forex EuroClub

Читайте также: Китайские акции выросли на ожиданиях результатов выборов в США

среда 04.11.2020 | 14:19
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Национальный локдаун начнется в субботу утром
    В Греции объявили трехнедельный карантин

    ​Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил трехнедельный общенациональный карантин для противодействия распространению коронавируса.Национальный

    четверг, 05.11.2020 | 21:16
    Политические новости
  • Российская сторона напомнила, что решение о штрафе не будет исполнено до вступления в силу соответствующего решения суда
    Газпром подаст жалобу касательно штрафа за Северный поток-2

    «Газпром» подал апелляционную жалобу в суд по защите конкуренции и потребителей Польши из-за многомиллиардного штрафа в отношении «Северного потока-2». В

    четверг, 05.11.2020 | 20:59
    Политические новости
  • Сейчас ведется подготовка технической документации
    В России испытали новую ракетную систему

    ​Новый российский корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» прошел государственные испытания. Испытания проводились на новейшем стелс-фрегате

    четверг, 05.11.2020 | 20:49
    Политические новости
Читать новости раздела
Экономика
  • Поддержка Роскомнадзора в вопросах организации защиты персональных данных позволит упростить, а во многих случаях исключить проведение последующих проверочных мероприятий
    Роскомнадзор будет поддерживать разработчиков сервисов

    ​Роскомнадзор готов оказывать разработчикам сервисов правовую поддержку в вопросах организации защиты персональных данных, начиная с момента их

    вторник, 03.11.2020 | 19:04
    Наука и IT
  • Баг выражается в том, что пользователь не может взаимодействовать с плитками интерфейса, система отправляет сообщение о необходимости выполнить обновление приложения
    Microsoft признала проблемы с меню Пуск

    ​Microsoft признала наличие ошибки, которая связана с меню «Пуск». Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на материалы компании.Специалисты корпорации заявили,

    вторник, 03.11.2020 | 18:58
    Наука и IT
  • В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%
    В России взлетел спрос на автомобили Лада

    Падение рубля спровоцировало скачок спроса на российские авто.В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%. «АвтоВАЗ» реализоал 37 030 машин, что

    вторник, 03.11.2020 | 16:32
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok