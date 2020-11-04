Пара фунт доллар (GBP USD): прогноз на 04.11.2020

Американский доллар находится под сильным давлением на фоне ожиданий новостей по президентским выборам в США. Инвесторы ожидают победы кандидата от демократов Джо Байдена, поскольку это позволит Конгрессу предоставить значительное финансовое стимулирование. Дальнейшая динамика пары будет зависеть от итогов выборов.

Также на динамику фунта будут влиять отчеты по деловой активности в Великобритании. Эксперты ожидают, что индекс деловой активности в секторе услуг снизится в октябре до 52,3 пункта против 56,1 пункта в сентябре, а композитный индекс PMI снизится с 55,7 до 52,9 пункта.

Однако пока что, отмечают аналитики ForexMart, в ожидании значимых событий пара уверенно движется вверх. Индикатор RSI также устремлен вверх, что сигнализирует о дальнейшем формировании восходящего тренда.

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