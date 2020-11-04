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4 ноября на рынке золота преобладает медвежий тренд
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4 ноября на рынке золота преобладает медвежий тренд

Торговые решения: продажи из зон 1900.00 и 1910.44
​Дневной график: золото полностью отработало свою главную цель в зоне сопротивления 1916.22-1920.00, и имеет неплохие шансы на закрытие сегодняшнего дня медвежьим поглощением. Если такой сценарий будет подтвержден, то аналитики FortFS прогнозируют новое резкое проседание цены в область 1860.00.

Н1: локальная структура пока сохраняет бычий характер, но имеет признаки слабости покупателей, который находятся слишком далеко от пиковой вершины графика. При этом, полноценный ап-свинг пока сформирован не был, поэтому вероятность роста в область 1910.44 сохраняется. Здесь же можно рассматривать открытие сделок на продажу. Целью снижения может быть зона поддержки 1866.49-1969.11.

Выводы FortFS:

Основной сценарий — рост в область 1910.44, затем снижение к 1900.00, 1890.00, с прицелом на зону 1866.49-1869.11.

Альтернативный сценарий — разворот вниз от психологической зоны 1900.00. Цели — 1890.00, 1880.00, 1870.00, 1866.49.

Торговые решения: продажи из зон 1900.00 и 1910.44.

Источник: FortFS

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среда 04.11.2020 | 14:29
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