4 ноября на рынке золота преобладает медвежий тренд

Н1: локальная структура пока сохраняет бычий характер, но имеет признаки слабости покупателей, который находятся слишком далеко от пиковой вершины графика. При этом, полноценный ап-свинг пока сформирован не был, поэтому вероятность роста в область 1910.44 сохраняется. Здесь же можно рассматривать открытие сделок на продажу. Целью снижения может быть зона поддержки 1866.49-1969.11.

Выводы FortFS:

Основной сценарий — рост в область 1910.44, затем снижение к 1900.00, 1890.00, с прицелом на зону 1866.49-1869.11.

Альтернативный сценарий — разворот вниз от психологической зоны 1900.00. Цели — 1890.00, 1880.00, 1870.00, 1866.49.

Торговые решения: продажи из зон 1900.00 и 1910.44.

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