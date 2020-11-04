Пара евро доллар (EUR USD) сохраняет потенциал к росту

Н4: локально выполнен разворот вверх через бычий паттерн O&U. На фоне активного ADX, можно ожидать продолжение роста пары в направлении 1.1792-1.1814. Однако, игнорировать сопротивление 1.1761 также нельзя.

Н1: внутри дня заслоны могут быть встречены на уровнях 1.1741 и 1.1761. В целом, все понимают, что сегодня рынок может не быть техничным и волатильным. Но позиционным преимуществом будут владеть покупатели.

Выводы FreshForex: рост к 1.1761, 1.1792 и 1.1814.

Торговые решения: покупки к 1.1761, 1.1792, 1.1814.

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