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Пара евро доллар (EUR USD) сохраняет потенциал к росту
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Пара евро доллар (EUR USD) сохраняет потенциал к росту

Торговые решения: покупки к 1.1761, 1.1792, 1.1814
​Дневной график: индикатор ADX трактует рост евро как коррекцию, поэтому у быков могут быть проблемы в зоне 1.1761 (средняя полоса Боллинджера). Если данное сопротивление не будет пробито, эксперты FreshForex прогнозируют снижение в направлении 1.1600.

Н4: локально выполнен разворот вверх через бычий паттерн O&U. На фоне активного ADX, можно ожидать продолжение роста пары в направлении 1.1792-1.1814. Однако, игнорировать сопротивление 1.1761 также нельзя.

Н1: внутри дня заслоны могут быть встречены на уровнях 1.1741 и 1.1761. В целом, все понимают, что сегодня рынок может не быть техничным и волатильным. Но позиционным преимуществом будут владеть покупатели.

Выводы FreshForex: рост к 1.1761, 1.1792 и 1.1814.

Торговые решения: покупки к 1.1761, 1.1792, 1.1814.

Источник: FreshForex

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среда 04.11.2020 | 14:32
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