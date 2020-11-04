Пара фунт доллар (GBP USD): возможные цели на 4 ноября

Н4: пробит локальный верхний конверт Боллинджера. На фоне мощного бычьего давления со стороны ADX, это может позволить паре пройти еще 100-150 пунктов вверх.

Н1: ближайшее динамическое сопротивление расположено в зоне 1.3082 (верхняя полоса Боллинджера). В случае позитивного бэкграунда для американского доллара, из этой зоны будет возможен разворот вниз к 1.2988. Обратное также верно: если цена пройдет эту зону, не «заметив» ее, можно будет говорить об однозначном дальнейшем восходящем сценарии.

Выводы FreshForex:

Основной сценарий — рост к 1.3122 и 1.3183.

Альтернативный сценарий — касание 1.3082 и разворот вниз к 1.3000 и, возможно, ниже.

Торговые решения:

1. Покупки к 1.3082, 1.3122, 1.3183.

2. Продажи из зоны 1.3082 (только в случае формирования подтверждающего сигнала).

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