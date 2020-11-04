Пара доллар йена (USD JPY) 4 ноября развернулась вниз

Н4: пара консолидируется в пределах конвертов Боллинджера (104.34-104.92). Реакции ADX активные. Ждем публикации по поводу президентских выборов в США и последующий выход за указанные границы.

Н1: отмечаем внутридневные границы консолидации: 104.46-104.63. Ранее был пробит нижний конверт Боллинджера, что также дает преимущество продавцам.

Выводы FreshForex:

Основной сценарий — пробой поддержки 104.46 и падение к 103.50 и 103.00.

Альтернативный сценарий — пробой сопротивления 104.63 и рост в направлении 106.00.

Торговые решения: торговля на пробой диапазона 104.46-104.63.

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