Пара доллар йена (USD JPY) 4 ноября развернулась вниз

Н4: пара консолидируется в пределах конвертов Боллинджера (104.34-104.92). Реакции ADX активные. Ждем публикации по поводу президентских выборов в США и последующий выход за указанные границы.
Н1: отмечаем внутридневные границы консолидации: 104.46-104.63. Ранее был пробит нижний конверт Боллинджера, что также дает преимущество продавцам.
Выводы FreshForex:
Основной сценарий — пробой поддержки 104.46 и падение к 103.50 и 103.00.
Альтернативный сценарий — пробой сопротивления 104.63 и рост в направлении 106.00.
Торговые решения: торговля на пробой диапазона 104.46-104.63.Источник: FreshForex
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