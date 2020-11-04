Слуцкий: отношения РФ и США останутся на прежнем уровне

"Антироссийская карта до сих пор успешно разыгрывается во внутренней политике Соединённых Штатов, и кто бы ни был хозяином Белого дома последующие четыре года, ее неизбежно будут снова вводить в игру", - написал глава комитета Госдумы. Вместе с тем, Слуцкий выразил "надежду на здравый смысл и здоровый прагматизм".

Также он сообщил, что "комитет Госдумы по международным делам планирует проанализировать в контексте перспектив двусторонних отношений ситуацию, сложившуюся после выборов 46-го президента США и в американский Конгресс, на специальном заседании "круглого стола" в конце ноября".

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