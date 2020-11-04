Пара NZD USD (usd nzd): техобзор на 04.11.2020

Гистограмма MACD находится в отрицательной области, плавно сокращая объёмы; сигнальная линия разворачивается вверх, сигнал на продажу теряет силу. Стохастик находится на границе нейтральной зоны с зоной перекупленности, линии осциллятора разворачиваются вниз.

NZD/USD, D1

На дневном графике сохраняется боковой тренд. Инструмент консолидируется в районе средней линии полос Боллинджера; облако индикатора сужено, вероятно сохранение боковой динамики в среднесрочной перспективе. Гистограмма MACD находится в районе нулевой отметки, сохраняя минимальные объёмы; сигнальная линия направлена горизонтально, не формируя определённого сигнала к входу в рынок. Стохастик находится в нейтральной зоне, сигнальная линия осциллятора направлена вниз, сохраняется сигнал на продажу.

Ключевые уровни:

Уровни сопротивления: 0.6640, 0.6660, 0.6690, 0.6720.

Уровни поддержки: 0.6620, 0.6590, 0.6570, 0.6550.

Торговые сценарии LiteForex:

Короткие позиции можно открывать от уровня 0.6620 с целью 0.6570 и стоп-лоссом 0.6650. Срок реализации: 1-3 дня.

Длинные позиции можно открывать от уровня 0.6660 с целью 0.6720. Стоп-лосс — 0.6630.

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