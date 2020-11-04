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Техобзор по паре доллар франк (USD CHF) на 04.11.2020
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Техобзор по паре доллар франк (USD CHF) на 04.11.2020

Уровни сопротивления: 0.9160, 0.9180, 0.9200, 0.9220
​USD/CHF, H4. На 4-часовом графике сохраняется восходящий тренд. Инструмент вернулся к росту после коррекции и торгуется между средней линией и нижней границей полос Боллинджера. 

Облако индикатора сужено, эксперты LiteForex допускают формирование бокового тренда в краткосрочной перспективе. Гистограмма MACD находится в положительной области, сохраняя сигнал к открытию длинных позиций. Стохастик находится в нейтральной зоне, линии осциллятора разворачиваются вверх от границы с зоной перепроданности.

USD/CHF, D1

На дневном графике сохраняется боковой тренд. Инструмент торгуется между верхней границей и средней линией полос Боллинджера. Облако индикатора сужено, вероятно сохранение бокового движения в среднесрочной перспективе. Гистограмма MACD находится в районе нулевой линии, сохраняя минимальные объёмы, сигнальная линия направлена горизонтально и не формирует определённого сигнала к входу в рынок. Стохастик находится на границе с зоной перекупленности, линии осциллятора разворачиваются вниз.

Ключевые уровни:

Уровни сопротивления: 0.9160, 0.9180, 0.9200, 0.9220.

Уровни поддержки: 0.9140, 0.9115, 0.9090.

Торговые сценарии LiteForex:

Длинные позиции можно открывать от текущего уровня с целью 0.9220 и стоп-лоссом на уровне 0.9120. Срок реализации: 1–3 дня.

Короткие позиции можно открывать от уровня 0.9110 с целью 0.9060 и стоп-лоссом на уровне 0.9140.

Источник: LiteForex

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среда 04.11.2020 | 15:23
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