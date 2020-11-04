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Премаркет Европы по основным парам валют на 4 ноября
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Премаркет Европы по основным парам валют на 4 ноября

GBPUSD отработал верхние цели
​EURUSD отработал верхний диапазон. Аналитики MTrading рассматривают сценарий похода к целям 1.15835 с текущих позиций, или от уровня1.17110. При движении наверх и закреплении выше 1.17110 цели находятся в районе 1.17873 – 1.17957.

GBPUSD

GBPUSD отработал верхние цели. Рассматриваем сценарий подхода к целям 1.28227 – 1.28437 с текущих позиций или от уровня 1.30663. При походе вверх и закреплении выше уровня 1.30663 цели будут находиться в диапазоне 1.31823 – 1.32208

USDCAD

USDCAD отработал нижний диапазон. Рассматриваем сценарий похода к целям 1.33028 – 1.33217 от уровней 1.31992, 1.31599. В случае закреплении цены ниже1.31599 эксперты MTrading предполагают движение к целям 1.30541 – 1.30668

USDJPY

USDJPY достиг верхнего диапазона. Рассматриваем сценарий похода к целям 104.183 – 104.237 с текущих позиций или от уровней 105.000, 105.128. При движении вверх и закреплении выше 105.128 возможен поход к целям 105.754 – 105.856

Источник: MTrading

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среда 04.11.2020 | 15:25
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