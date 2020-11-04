МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Аналитика рынка Форекс
Австралийский доллар вырос вопреки обратным ожиданиям
logo

Австралийский доллар вырос вопреки обратным ожиданиям

Текущая котировка в AUDUSD, по данным RoboForex, — 0,7112
​Австралийский доллар «повёл себя не слишком логично» после решений РБА снизить ставку и расширить программу выкупа активов — он вырос в паре с американской валютой. Текущая котировка в AUDUSD, по данным RoboForex, — 0,7112.

Накануне Резервный банк Австралии сократил процентную ставку до 0,10% годовых с прежнего уровня в 0,25%, одновременно увеличив программу выкупа облигаций со вторичного рынка. Смягчение денежно-кредитной политики обычно оказывает давление на национальную валюту, но оззи показал рост. Вероятно, инвесторы положительно оценили тот факт, что «фокус» внимания ЦБ смещён в сторону поддержки экономики и реального сектора, чтобы оптимизировать уровни занятости. У политики РБА есть конкретные и понятные цели, и это действительно сильный фактор поддержки для оззи.

Вышедшая статистика показала, что розничные продажи сентября в Австралии снизились на 1,1% м/м, что всё же лучше ожиданий, предполагавших сокращение на 1,5% м/м.

Оззи, как и другие торгуемые валюты, по мнению аналитиков RoboForex, в ближайшее время окажется под влиянием высокой рыночной волатильности на фоне американских президентских выборов, поэтому здесь не исключены быстрые «смены настроений».

Источник: RoboForex

Читайте также: AUD USD (audusd): аналитика на 05.11.2020

среда 04.11.2020 | 15:35
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Национальный локдаун начнется в субботу утром
    В Греции объявили трехнедельный карантин

    ​Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил трехнедельный общенациональный карантин для противодействия распространению коронавируса.Национальный

    четверг, 05.11.2020 | 21:16
    Политические новости
  • Российская сторона напомнила, что решение о штрафе не будет исполнено до вступления в силу соответствующего решения суда
    Газпром подаст жалобу касательно штрафа за Северный поток-2

    «Газпром» подал апелляционную жалобу в суд по защите конкуренции и потребителей Польши из-за многомиллиардного штрафа в отношении «Северного потока-2». В

    четверг, 05.11.2020 | 20:59
    Политические новости
  • Сейчас ведется подготовка технической документации
    В России испытали новую ракетную систему

    ​Новый российский корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» прошел государственные испытания. Испытания проводились на новейшем стелс-фрегате

    четверг, 05.11.2020 | 20:49
    Политические новости
Читать новости раздела
Экономика
  • Поддержка Роскомнадзора в вопросах организации защиты персональных данных позволит упростить, а во многих случаях исключить проведение последующих проверочных мероприятий
    Роскомнадзор будет поддерживать разработчиков сервисов

    ​Роскомнадзор готов оказывать разработчикам сервисов правовую поддержку в вопросах организации защиты персональных данных, начиная с момента их

    вторник, 03.11.2020 | 19:04
    Наука и IT
  • Баг выражается в том, что пользователь не может взаимодействовать с плитками интерфейса, система отправляет сообщение о необходимости выполнить обновление приложения
    Microsoft признала проблемы с меню Пуск

    ​Microsoft признала наличие ошибки, которая связана с меню «Пуск». Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на материалы компании.Специалисты корпорации заявили,

    вторник, 03.11.2020 | 18:58
    Наука и IT
  • В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%
    В России взлетел спрос на автомобили Лада

    Падение рубля спровоцировало скачок спроса на российские авто.В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%. «АвтоВАЗ» реализоал 37 030 машин, что

    вторник, 03.11.2020 | 16:32
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok