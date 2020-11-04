Австралийский доллар вырос вопреки обратным ожиданиям

Накануне Резервный банк Австралии сократил процентную ставку до 0,10% годовых с прежнего уровня в 0,25%, одновременно увеличив программу выкупа облигаций со вторичного рынка. Смягчение денежно-кредитной политики обычно оказывает давление на национальную валюту, но оззи показал рост. Вероятно, инвесторы положительно оценили тот факт, что «фокус» внимания ЦБ смещён в сторону поддержки экономики и реального сектора, чтобы оптимизировать уровни занятости. У политики РБА есть конкретные и понятные цели, и это действительно сильный фактор поддержки для оззи.

Вышедшая статистика показала, что розничные продажи сентября в Австралии снизились на 1,1% м/м, что всё же лучше ожиданий, предполагавших сокращение на 1,5% м/м.

Оззи, как и другие торгуемые валюты, по мнению аналитиков RoboForex, в ближайшее время окажется под влиянием высокой рыночной волатильности на фоне американских президентских выборов, поэтому здесь не исключены быстрые «смены настроений».

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