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Доллар лидирует по росту среди остальных валют 04.11.2020
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Доллар лидирует по росту среди остальных валют 04.11.2020

Текущая котировка в EURUSD, по данным RoboForex, — 1,1660
​Евро/доллар снижается утром в среду, пока информационный фон «перегружен» новостями американской политики. 

Текущая котировка в EURUSD, по данным RoboForex, — 1,1660. «Фокус» дня, безусловно, всё так же сосредоточен на американских выборах президента. Ключевых кандидатов два: республиканец Дональд Трамп (Donald Trump) и демократ Джо Байден (Joseph Biden). Рынок находится в состоянии «стресса» даже не из-за вероятной победы одного из них, а в ожидании результатов, очень близких друг к другу. Проигравший получит возможность опротестовать итоги выборов, а Америка перейдёт ко второй части «циркового представления».

Пока голоса считаются, доллар пользуется спросом как «безопасный» актив.

Опубликованная накануне статистика показала, что объём фабричных заказов в США за сентябрь вырос на 1,1% м/м против прогноза повышения на 1,0% м/м. Это неплохой результат, считают эксперты RoboForex, — значит, новые заказы есть, что демонстрирует активный спрос.

Сегодня в макроэкономическом календаре запланированы к выходу отчёты по торговому балансу США за сентябрь, а также индексу деловой активности в сфере услуг США от Markit за октябрь в финальном значении. Еврозона днем опубликует статистику по индексу цен производителей в сентябре, а также по индексу деловой активности за октябрь в непроизводственном секторе. Всё это, впрочем, сейчас будет иметь второстепенное значение: на авансцене — американская политика.

Источник: RoboForex

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среда 04.11.2020 | 15:38
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