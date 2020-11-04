Биткоин достиг отметки 13742

Криптовалюта Bitcoin, по данным RoboForex, торгуется на уровне 13742. Актив торгуется над Облаком Ишимоку, что предполагает наличие восходящей тенденции. Ожидается тест верхней границы Облака индикатора на уровне 13495, далее — рост к 14820.

Дополнительным сигналом в пользу подъёма котировок выступит отскок от нижней границы модели «Треугольник». Отменой варианта с ростом цены, по предположениям аналитиков RoboForex, станет пробой нижней границы Облака индикатора с её закреплением под уровнем 13025, что укажет на продолжение падения к 12505. Подтверждением подъёму котировок выступит пробой верхней границы модели «Треугольник» с их закреплением над уровнем 14105.

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