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Сентябрьский рост цен производителей в ЕС вырос до 0,3%
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Сентябрьский рост цен производителей в ЕС вырос до 0,3%

В годовом выражении цены в позапрошлом месяце снизились на 2,4%
​В сентябре текущего года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) выросли на 0,3% по отношению к августу, когда их рост составлял 0,1%, свидетельствуют данные Евростата.

В годовом выражении цены в позапрошлом месяце снизились на 2,4%.

В странах ЕС цены производителей в позапрошлом месяце выросли также на 0,3% после повышения на 0,2% в августе. В годовом выражении цены сократились на 2,2%.

Наибольший рост цен производителей промышленной продукции за месяц было зафиксировано в Ирландии (4,3%), Венгрии (1,2%) иНидерландах (0,9%), тогда как наибольшее снижение наблюдалось на Кипре (-1,3%), в Эстонии и Финляндии (-0,8%), в Греции и Литве (-0,3%).

В годовом выражении наибольшее снижение цен производителей промышленной продукции было зафиксировано на Кипре (-7,7%), в Литве (-7,3%) и Греции (-5,6%), рост был зафиксирован на Мальте (1,7%), в Венгрии (0,9%), в Словении и Словакии (0,3%).

Источник: Интерфакс

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среда 04.11.2020 | 16:08
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