Вероятная победа Трампа помогла доллару подорожать. Итоги азиатской сессии

Президент Дональд Трамп лидировал в важных для обоих кандидатов штатах, включая Флориду и Огайо. Помимо этого, инвесторы наблюдали за тем, сможет ли действующий президент удержать свои позиции в штатах Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, которые в 2016 году подарили Трампу победу и ключи от Белого дома.

Растущая вероятность переизбрания Трампа в первую очередь оказывает давление на те валюты, страны которых больше всего пострадали от торговой политики Трампа. Это мексиканский песо и китайский юань. Мексиканский песо, по данным FxOptimum, упал в моменте почти на 4% и в последний раз торговался на уровне 21,435 за доллар. Курс китайского юаня упал на 0,4%, достигнув месячного минимума.

Среди основных валют евро упал на 1% до минимума с конца июля. Австралийский доллар потерял 0,6%, британский фунт упал на 0,5%, а канадский доллар просел на 0,7%. Японская иена также подешевела против доллара на 0,35%.

Инвесторы все больше опасались того, что результаты выборов к концу дня могут так и не стать ясными. Участники рынка боятся риска оспариваемых выборов или потенциально затяжного процесса.

Тем не менее, несмотря на определенную волатильность на рынке по большинству основных валютных пар, ситуация в целом остается стабильной и нормализовалась. Это говорит о том, что инвесторы ожидают спокойного периода подсчета голосов.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1715, отмечают эксперты FxOptimum. Сегодня пара резко упала, опустившись к отметке $1.1605. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1740). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3060. Сегодня пара резко упала, опустившись к отметке $1.2935. На часовом графике GBP/USD пробила и закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2995). На четырехчасовом графике пара также остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y104.50. Сегодня пара выросла, поднявшись к отметке Y105.30. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление — линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.60). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Среда окажется весьма информативным днем недели. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за октябрь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT — Германия, в 09:00 GMT — еврозона, а в 09:30 GMT — Британия. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс цен производителей за сентябрь. В 13:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за октябрь. В 13:30 GMT Канада и США объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 15:00 GMT США представят индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь. В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти.

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