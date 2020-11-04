Новость об ограничении Россией нефтедобычи помогла черному золоту вырасти в цене

Однако факторы, способствующие сокращению спроса, все еще сохраняются. Блокировки из-за коронавируса в европейских странах ведут к снижению потребления топлива. На этом фоне рост нефтяных котировок может быть ограничен.

Так, в среду цена фьючерса на смесь марки Brent приблизилась к уровню сопротивления технического коридора 38.92–41.29. Пространство для роста к 41.29 еще есть, а вот сможет ли цена пробить этот уровень снизу вверх или развернется от него вниз, будет зависеть от поступающих новостей о ситуации с пандемией.

Котировки WTI тоже восстановились, приблизившись к уровню сопротивления 38.51. Попытка пробоя его верхней границы пока что, по мнению аналитиков Gerchik & CO, выглядит ложной. Поэтому есть вероятность разворота цены вниз, если на рынке не появятся обнадеживающие новости.

Сегодня в 00:30 статистика по запасам сырой нефти в США от Американского института нефти (API) показала сокращение на 8,010 млн баррелей против ожидаемого снижения на 0,600 млн баррелей и предыдущего роста на 4,577 миллиона баррелей.

В 18:30 выйдут данные от Минэнерго США (EIA). Согласно прогнозу, рост запасов составит 0,890 млн баррелей против увеличения на 4,320 млн баррелей за предыдущий отчетный период.

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