Выборы в США ожидаемо повлияли на рынок драгметаллов

На часовом графике индикатор АО находится в положительной зоне и снижается, указывая на коррекцию перед возможным продолжением роста. Индикатор тренда указывает на рост. Вне рынка.

SILVER

Цены на серебро также выполняют резкие колебания сегодня на азиатских торгах, что не очень хорошо для торговли. Сегодня аналитики GKFX рекомендуют воздержаться сделок.

На часовом графике индикатор АО находится в отрицательной зоне и снижается, указывая на желание инструмента двигаться вниз в данное время. Индикатор тренда указывает на снижение. Вне рынка.

Читайте также: Прогноз по доллар франк (USD CHF) от 05.11.20: Снижение пары продолжается