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Выборы в США ожидаемо повлияли на рынок драгметаллов
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Выборы в США ожидаемо повлияли на рынок драгметаллов

Цены на серебро также выполняют резкие колебания сегодня на азиатских торгах, что не очень хорошо для торговли
​GOLD. Цены на золото, как и ожидалось, выполнили резкие колебания сегодня на азиатской сессии по мере приближения к концу выборов в президенты США. Эксперты GKFX рекомендуют сегодня также воздержаться от сделок, а завтра искать вход.

На часовом графике индикатор АО находится в положительной зоне и снижается, указывая на коррекцию перед возможным продолжением роста. Индикатор тренда указывает на рост. Вне рынка.

SILVER

Цены на серебро также выполняют резкие колебания сегодня на азиатских торгах, что не очень хорошо для торговли. Сегодня аналитики GKFX рекомендуют воздержаться сделок.

На часовом графике индикатор АО находится в отрицательной зоне и снижается, указывая на желание инструмента двигаться вниз в данное время. Индикатор тренда указывает на снижение. Вне рынка.

Источник: GKFX

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среда 04.11.2020 | 16:24
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