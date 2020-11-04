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В ожидании результатов выборов давление на рубль возрастет в разы
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В ожидании результатов выборов давление на рубль возрастет в разы

По мнению специалистов InstaForex, в ближайшее время давление на рубль вырастет в разы
​Российская валюта находится на общей волне тревожного ожидания выборов главы государства в Америке. В такой ситуации «россиянину» очень трудно сохранять равновесие, подчеркивают эксперты InstaForex. Они фиксируют существенное проседание RUB в начале текущей недели.

В понедельник, 2 ноября, рубль почти не реагировал на внешний фон, который немного улучшился. Эксперты связывают это с активными распродажами облигаций федерального займа (ОФЗ). В начале торговой сессии вторника, 3 ноября, российская валюта немного укрепилась по отношению к американской, однако позже пара USD/RUB подешевела на 0,8%, до $79,89. Поддержку «россиянину» оказало кратковременное восстановление нефтяных цен. Во второй половине дня ситуация почти не изменилась. К 14:40 Мск гринбек в паре USD/RUB торговался по $79,40, а европейская валюта в паре EUR/RUB – по €92,90.

По мнению специалистов InstaForex, в ближайшее время давление на рубль вырастет в разы. Этому способствует намерение некоторых инвесторов захеджировать рублевые позиции с помощью доллара. Однако такая тенденция может споткнуться о встречную, связанную с сокращением длинных маржинальных позиций по паре USD/RUB, предупреждают аналитики.

Источник: InstaForex

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среда 04.11.2020 | 16:26
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