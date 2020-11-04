Потребительские расходы россиян сильно уменьшились

Согласно отчету SberIndex, аналитического сайта Сбербанка, за последнюю неделю прошлого месяца, с 26 октября по 1 ноября, потребительские расходы российских граждан резко просели, продемонстрировав самое значительное падение, зафиксированное с мая текущего года. По данным SberIndex, обрушение данного показателя составило 10,8% год к году.

Наиболее сильные негативные тенденции, по данным InstaForex, зафиксированы в категории непродовольственных товаров (-5% год к году) и в секторе услуг (-32%), подчеркивают в SberIndex. При этом эксперты обращают внимание на существенное увеличение трат (на 3,1%) на продовольственные товары. По наблюдениям аналитиков, среди россиян сохраняется стабильно высокий спрос на лекарства и медицинские товары (+34,3%).

По мнению экспертов SberIndeх, структура текущих трат российских граждан свидетельствует о переключении потребителей в режим минимизации рисков, связанных с COVID-19. По итогам минувшего месяца потребрасходы россиян сократились на 2,7% год к году, что считается внушительным показателем.

В октябре этого года специалисты SberIndex отмечали, что значительное сокращение потребительских расходов россиян демонстрирует уход потребителя «в спячку». В минувшем месяце около трети российских граждан начали закупать товары впрок, готовясь к вводу новых ограничений из-за второй волны COVID-19. Сложившаяся ситуация сильно ударила по уровню потребительских расходов в РФ, подводят итог аналитики.

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