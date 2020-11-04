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К концу 2020 года оборот наличных средств в России существенно вырастет
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К концу 2020 года оборот наличных средств в России существенно вырастет

К началу октября 2020 года объем наличных в обращении составил 12,86 трлн руб
​Согласно расчетам Банка России, к концу этого года в стране существенно вырастет оборот наличных. Объемы фиатных денег в обращении, по данным InstaForex, могут оказаться на треть выше прогноза регулятора.

В текущем году объем наличных в обращении увеличится на 1,9–2,1 трлн руб., отмечают в ЦБ РФ. В данный момент регулятор пересмотрел свой прогноз за июль 2020 года, повысив соответствующие показатели на 31–35%. Ранее в Банке России ожидали прироста наличных на 1,4–1,6 трлн руб. к концу года, однако сейчас ситуация изменилась.

Согласно статистическим данным ЦБ РФ, в марте этого года, в начале пандемии коронавируса COVID-19, резко увеличилось количество банкнот и монет в обращении. Пиковыми месяцами, кроме марта, стали апрель и июнь, когда население и компании в РФ получили на руки 719 млрд, 569,1 млрд и 415 млрд руб. соответственно, отмечают эксперты InstaForex.

К началу октября 2020 года объем наличных в обращении составил 12,86 трлн руб. С начала этого года показатель вырос на 2,23 трлн руб. По расчетам регулятора, излишки фиатных денег будут постепенно возвращаться в банковскую систему страны. Согласно пересмотренному прогнозу, этот процесс может затянуться на весь следующий год.

В начале второй волны пандемии COVID-19 эксперты зафиксировали очередной всплеск интереса к наличным, однако он оказался меньше весеннего ажиотажа. По мнению специалистов рейтингового агентства НКР, стабилизация спроса на наличные в РФ возможна после завершения пандемии. При этом излишки фиатных денег будут постепенно уменьшаться, и этот процесс продлится около года.

Источник: InstaForex

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среда 04.11.2020 | 16:29
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