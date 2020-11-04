Рубль в паре с долларом снижается к уровню 78.60. Биткоин уверенно растет

EURUSD

Валютная пара евро к доллару США отработала структуру коррекции к 1.1760 и отправилась на продолжение тренда к уровню 1.1620. Сегодня аналитики RoboForex ожидают его пробой вниз. Цель — на уровне 1.1550. После его отработки не исключается звено коррекции к 1.1666. Далее — снижение к уровню 1.1425.

GBPUSD

Валютная пара фунт к доллару США отработала коррекцию к уровню 1.3120. В моменте рынок торгуется на снижение к 1.2980. Сегодня ожидаем пробой этого уровня вниз. Цель — на уровне 1.2855. После этого не исключается звено коррекции к 1.2950. Далее — снижение к уровню 1.2717.

USDRUB

Валютная пара доллар США к российскому рублю пробила 79.77 вниз и продолжает снижение к уровню 78.60. После его отработки эксперты RoboForex не исключают звено коррекции к 79.70. Далее — снижение по тренду к уровню 76.00.

USDJPY

Валютная пара доллар США к японской иене отработала коррекцию к уровню 105.25 и сегодня торгуется под давлением на снижение. Ожидаем отработку 104.40. А с пробоем этого уровня вниз ожидаем продолжение тренда к 103.45. Цель — локальная.

USDCHF

Валютная пара доллар США к швейцарскому франку отработала волну роста к уровню 0.9205 и коррекцию к 0.9094. В моменте рынок торгуется под давлением в рост к уровню 0.9175. Сего пробоем вверх откроется потенциал для роста к уровню 0.9262. Цель — локальная. После этого не исключается звено коррекции до 0.9175. Далее — рост к уровню 0.9320. Цель — первая.

AUDUSD

Валютная пара австралийский доллар к доллару США выполнила структуру роста к уровню 0.7222. Рассматриваем её как коррекцию. Сегодня ожидаем продолжение тренда вниз, к уровню 0.7107. А с его пробоем ожидаем снижение до 0.6988. И это — только половина очередной волны снижения. Основная цель — на уровне 0.6767.

BRENT

Нефть отработала волну роста к уровню 39.50. В моменте рынок сформировал вокруг него диапазон консолидации и пробил его вверх. Практически открыт потенциал для роста к 42.70. После отработки этого уровня не исключается звено коррекции к 39.60. Далее ожидаем продолжение роста к уровню 45.76.

GOLD

Золото отработало звено роста к уровню 1910.90, которое рассматривается как коррекция. Сегодня ожидаем снижение к 1879.00. А с его пробоем откроется потенциал на снижение до 1841.95. Цель — локальная.

Bitcoin

По биткоину рынок отработал рост к уровню 13600 и пробил его вверх. В моменте исполнено звено роста с ещё одним подходом к 14000. Практически рассматриваем вероятность наличия «Двойной вершины». Сегодня ожидаем снижение к уровню 13600. А с его пробоем откроется потенциал на снижение до 13200 с перспективой продолжения тренда к уровню 12900. Как альтернатива не исключается попытка рынка получить поддержку около уровня 13600 и отработать ещё одно звено роста к 14250.

S&P 500

Фондовый индекс смог пробить диапазон консолидации вверх и в моменте торгуется в структуре развития ещё одной структуры роста к уровню 3444.0. После его отработки ожидаем развития очередной волны снижения к уровню 3200.0 с потенциалом на перекрытие 3150.6.

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