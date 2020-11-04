​Обзор Libertex — изучайте торговые условия брокера на сайте МОФТ

В профиле Libertex на МОФТ размещена полная информация о работе брокера — его торговые условия, обзор личного кабинета, бонусных предложений, размера комиссий и спредов, инвестиционных и партнерских программ, правовой документации, службы поддержки брокера, а также отзывы его клиентов.

Кроме этого, в профиле компании Libertex можно изучить динамику ее популярности среди трейдеров за предыдущий год, анализ основных параметров брокера, размер спреда. Также доступна функция публикации отзыва о брокере и открытия торгового счета через МОФТ.

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