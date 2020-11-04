Cтраны ЕС утвердили санкции против Лукашенко

По информации собеседника агентства, ограничения будут вводиться против белорусских властей. В новый черный список будет включен и президент республики Александр Лукашенко.

Ранее журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк сообщал, что послы ЕС «дадут зеленый свет на заморозку активов и запретов на выдачу виз для Лукашенко и 14 других белорусов»

До этого верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель объяснял санкции против Лукашенко тем, что президент не готов к диалогу с оппозицией. В Евросоюзе считают, что белорусский лидер не пойдет на мирное урегулирование кризиса в республике.

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