Россия считает Трампа главным по отмене договоров по вооружениям

По его словам, Трамп превзошел Джорджа Буша-младшего, вышедшего из договора по (противоракетной обороне) ПРО. Кокошин указал, что Белый дом «просто заблокировал принятие простого решения о продлении СНВ-3», при этом Демократическая партия, представителем которой является кандидат в президент США Джо Байден, готова продлить договор без всяких условий, что говорит об очень «позитивном моменте».

«Подводя итоги деятельности администрации Трампа, нельзя не отметить, что она вообще очень много сделала в политико-военной сфере, что явно не отвечает интересам стратегической стабильности и международной безопасности», — заметил эксперт, добавив, что Россия наблюдает активизацию учений по периметру границ с Российской Федераций, а также полеты стратегических бомбардировщиков, заходы американских кораблей и кораблей НАТО в Черное море и поставку оружия на Украину.

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