Путин поручил властям сократить выброс парниковых газов

Также необходимо будет создать стратегию социально-экономического развития страны с учетом особенностей отраслей экономики.

С 2018 года в России действует пилотная программа «Чистый воздух». Цель эксперимента — снизить объем вредных выбросов в атмосферный воздух в 12 городах. В их числе — Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита

Как показало недавнее исследование Cardiovascular Research, плохая экология напрямую связана со смертностью от COVID-19. 15 процентов смертей от коронавируса в мире связано с загрязнением воздуха. «Когда люди вдыхают загрязненный воздух, его мельчайшие частицы проникают через легкие в кровеносные сосуды, вызывая воспаления и клеточный стресс.

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