На Балканах зафиксировали активность США

Проследившие за маршрутом самолетов журналисты отметили необычную активность на Балканском полуострове в преддверии президентских выборов в Молдавии. Судя по опубликованным данным, находившихся в Ливии американских подрядчиков 28 октября перебросили в столицу Болгарии через Мальту. При этом были задействованы самолеты, совершившие несколько рейсов из Вашингтона и Эрбиля (Иракский Курдистан).

В издании допустили, что переброс военных подрядчиков может проводиться в рамках расширения оборонного сотрудничества США с Болгарией и Румынией.

В середине октября сообщалось, что США рассматривают варианты переброски своих войск из Германии ближе к границам России — в Болгарию, Румынию и Прибалтику. Уточнялось, что речь идет о возможном ротационном присутствии.

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