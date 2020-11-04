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На выборы в США пришло рекордное количество людей
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На выборы в США пришло рекордное количество людей

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов
​Явка на выборах 2020 года в США стала рекордной за последние 120 лет. 

По словам профессора политологии из Университета Флориды Майкла МакДональда, по данным на утро 4 ноября в выборах приняли участие 160 миллионов человек. Это значит, что явка составила 66,9 процента. Выше она была в 1900 году — 73,7 процента. Для сравнения, в 2016-м году во время выборов участки посетили 55,7 процента избирателей.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.

На пост главы государства пытается переизбраться действующий президент Дональд Трамп. Его основной соперник — бывший вице-президент и демократ Джо Байден. Официально подсчет голосов еще не завершен, во многих штатах разница между претендентами составляет десятые доли процента. 

Источник: Lenta.ru

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среда 04.11.2020 | 20:14
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