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Некоторые россияне смогут выйти на пенсию раньше срока
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Некоторые россияне смогут выйти на пенсию раньше срока

Еще в перечне значатся инвалиды и люди, работавшие в районах Крайнего Севера
​Названы категории россиян, которые в следующем году смогут выйти на пенсию раньше срока. Об этом рассказал глава Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. 

Досрочно претендовать на страховую пенсию смогут те, кто трудится на особо тяжелых, вредных и опасных работах: работники металлургических, машиностроительных и химических производств, горнодобывающей отрасли.

Также Биезбардис уточнил, что выплаты назначат работникам, занятым в особо важных для общества сферах, в частности педагогам, медикам и артистам. Еще в перечне значатся инвалиды и люди, работавшие в районах Крайнего Севера. Кроме того, досрочная пенсия возможна для многодетных матерей. В этом случае срок зависит от количества детей.

По итогам недавнего исследования «Сафмар» и Общероссийского профсоюза образования стало ясно, что большинство российских учителей не нашли возможности перестать работать на пенсии, поскольку не смогут сохранить приемлемый уровень жизни на положенные от государства выплаты. Большинство (84 процента) намерены остаться в школе, вузе или детском саду при достижении пенсионного возраста. 

Источник: Lenta.ru

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среда 04.11.2020 | 20:40
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