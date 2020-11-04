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В Польше вводят частичный локдаун
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В Польше вводят частичный локдаун

С понедельника, 9 ноября, ученики всех классов школ перейдут на дистанционное обучение
​В Польше вводят ряд новых карантинных ограничений. Они вступят в силу 7 ноября и будут действовать, как минимум, до 29 ноября.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает телеканал TVN24.

Также будут введены ограничения на пребывание людей в церквях и магазинах. Номера в отелях станут доступны только для гостей, которые находятся в командировке.

С понедельника, 9 ноября, ученики всех классов школ перейдут на дистанционное обучение. Ранее дистанционно учились ученики 4 – 8 классов и средних школ.

Премьер также заявил, что если число инфицированных превысит 70-75 случаев на 100 000 населения, то в Польше будет введен национальный карантин и запрет на поездки. 

Источник: Finance.ua

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среда 04.11.2020 | 21:18
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