В Польше вводят частичный локдаун

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает телеканал TVN24.

Также будут введены ограничения на пребывание людей в церквях и магазинах. Номера в отелях станут доступны только для гостей, которые находятся в командировке.

С понедельника, 9 ноября, ученики всех классов школ перейдут на дистанционное обучение. Ранее дистанционно учились ученики 4 – 8 классов и средних школ.

Премьер также заявил, что если число инфицированных превысит 70-75 случаев на 100 000 населения, то в Польше будет введен национальный карантин и запрет на поездки.

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