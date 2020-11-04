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В Украине сократились расходы на производство сельхозпродукции
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В Украине сократились расходы на производство сельхозпродукции

Расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период сократились на 6,2%, а животного - на 1,3%
​Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-сентябре 2020 года сократились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период сократились на 6,2%, а животного - на 1,3%.

Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за девять месяцев текущего года уменьшились на 10,3%.

По данным Госстата, расходы на производство сельхозпродукции в Украине в 2019 году сократились на 0,6%. 

Источник: Bin.ua

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среда 04.11.2020 | 23:08
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