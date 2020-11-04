В Украине сократились расходы на производство сельхозпродукции

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период сократились на 6,2%, а животного - на 1,3%.

Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за девять месяцев текущего года уменьшились на 10,3%.

По данным Госстата, расходы на производство сельхозпродукции в Украине в 2019 году сократились на 0,6%.

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