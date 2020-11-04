CША дали оценку количеству целей в РФ

«Учитывая размеры вооруженных сил и военной инфраструктуры Китая и России, количество целей, по которым ВВС США могут нанести удар в будущем равном конфликте, может превысить число целей, атакованных во время всех американских воздушных кампаний за последние 30 лет, вместе взятых», — говорится в публикации.

В статье также приводится оценка дальности полета и массы переносимого оружия у самолетов и БПЛА, по которым первые обходят вторых. Там же утверждается, что улучшение подобных характеристик у беспилотников приведет к удорожанию и усложнению эксплуатации последних.

В октябре истребитель F-35 Lightning II благодаря малозаметности и оснащению разнообразными датчиками в отчете корпорации RAND назывался единственным самолетом, подходящим для первоначального контакта с российскими войсками в случае возможного конфликта в Европе.

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