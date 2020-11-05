МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Новости рынка Форекс
События и данные макростатистики на 5 ноября
logo

События и данные макростатистики на 5 ноября

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке
​Анонс основных событий и данных макростатистики на 5 ноября.

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за октябрь;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за сентябрь;

09:45 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за октябрь;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за сентябрь;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за октябрь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, предварительно;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за III квартал, предварительно;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.

Источник: MFD.RU

Читайте также: В Великобритании снизился индекс цен на жилую недвижимость

четверг 05.11.2020 | 07:56
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Национальный локдаун начнется в субботу утром
    В Греции объявили трехнедельный карантин

    ​Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил трехнедельный общенациональный карантин для противодействия распространению коронавируса.Национальный

    четверг, 05.11.2020 | 21:16
    Политические новости
  • Российская сторона напомнила, что решение о штрафе не будет исполнено до вступления в силу соответствующего решения суда
    Газпром подаст жалобу касательно штрафа за Северный поток-2

    «Газпром» подал апелляционную жалобу в суд по защите конкуренции и потребителей Польши из-за многомиллиардного штрафа в отношении «Северного потока-2». В

    четверг, 05.11.2020 | 20:59
    Политические новости
  • Сейчас ведется подготовка технической документации
    В России испытали новую ракетную систему

    ​Новый российский корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» прошел государственные испытания. Испытания проводились на новейшем стелс-фрегате

    четверг, 05.11.2020 | 20:49
    Политические новости
Читать новости раздела
Экономика
  • Поддержка Роскомнадзора в вопросах организации защиты персональных данных позволит упростить, а во многих случаях исключить проведение последующих проверочных мероприятий
    Роскомнадзор будет поддерживать разработчиков сервисов

    ​Роскомнадзор готов оказывать разработчикам сервисов правовую поддержку в вопросах организации защиты персональных данных, начиная с момента их

    вторник, 03.11.2020 | 19:04
    Наука и IT
  • Баг выражается в том, что пользователь не может взаимодействовать с плитками интерфейса, система отправляет сообщение о необходимости выполнить обновление приложения
    Microsoft признала проблемы с меню Пуск

    ​Microsoft признала наличие ошибки, которая связана с меню «Пуск». Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на материалы компании.Специалисты корпорации заявили,

    вторник, 03.11.2020 | 18:58
    Наука и IT
  • В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%
    В России взлетел спрос на автомобили Лада

    Падение рубля спровоцировало скачок спроса на российские авто.В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%. «АвтоВАЗ» реализоал 37 030 машин, что

    вторник, 03.11.2020 | 16:32
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok