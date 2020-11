Американский рынок акций закрылся ростом котировок

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 1,63%, индекс S&P 500 поднялся на 2,40%, индекс NASDAQ Composite вырос на 3,77%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), которые подорожали на 33,10 п. (10,30%), закрывшись на отметке в 354,45. Котировки Salesforce.com Inc (NYSE:CRM) выросли на 14,10 п. (5,95%), завершив торги на уровне 251,23. Бумаги Merck & Company Inc (NYSE:MRK) выросли в цене на 3,98 п. (5,17%), закрывшись на отметке 80,90.

Лидерами падения стали акции Caterpillar Inc (NYSE:CAT), цена которых упала на 11,60 п. (6,92%), завершив сессию на отметке 156,09. Акции Dow Inc (NYSE:DOW) поднялись на 2,35 п. (4,82%), закрывшись на уровне 46,38, а 3M Company (NYSE:MMM) снизились в цене на 4,72 п. (2,85%) и завершили торги на отметке 160,79.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Biogen Inc (NASDAQ:BIIB), которые подорожали на 41,59% до отметки 349,73, Eli Lilly and Company (NYSE:LLY), которые набрали 14,09%, закрывшись на уровне 149,43, а также акции Cigna Corp (NYSE:CI), которые повысились на 13,94%, завершив сессию на отметке 209,51.

Лидерами падения стали акции Vulcan Materials Company (NYSE:VMC), которые снизились в цене на 9,90%, закрывшись на отметке 135,29. Акции компании Zions Bancorporation (NASDAQ:ZION) потеряли 9,75% и завершили сессию на уровне 31,10. Котировки United Rentals Inc (NYSE:URI) снизились в цене на 9,58% до отметки 182,15.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Aptevo Therapeutics Inc (NASDAQ:APVO), которые подорожали на 38,91% до отметки 15,6000, Biogen Inc (NASDAQ:BIIB), которые набрали 41,59%, закрывшись на уровне 349,73, а также акции Athira Pharma Inc (NASDAQ:ATHA), которые повысились на 28,96%, завершив сессию на отметке 25,65.

Лидерами падения стали акции Repro Med Systems Inc (NASDAQ:KRMD), которые снизились в цене на 31,40%, закрывшись на отметке 4,21. Акции компании KBL Merger Corp IV (NASDAQ:KBLM) потеряли 17,98% и завершили сессию на уровне 6,43. Котировки Tabula Rasa HealthCare Inc (NASDAQ:TRHC) снизились в цене на 17,01% до отметки 30,78.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1568) превысило количество закрывшихся в минусе (1350), а котировки 40 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1401 компаний подорожали, 1312 снизились, a 60 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Biogen Inc (NASDAQ:BIIB) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 41,59%, 102,72 п., и завершили торги на отметке 349,73. Котировки акций UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) выросли до исторического максимума, подорожав на 10,30%, 33,10 п., и завершили торги на отметке 354,45. Котировки акций Aptevo Therapeutics Inc (NASDAQ:APVO) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 38,91%, 4,3700 п., и завершили торги на отметке 15,6000. Котировки акций Biogen Inc (NASDAQ:BIIB) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 41,59%, 102,72 п., и завершили торги на отметке 349,73. Котировки акций KBL Merger Corp IV (NASDAQ:KBLM) упали до исторического минимума, снизившись на 17,98%, 1,41 п., и завершили торги на отметке 6,43. Котировки акций Athira Pharma Inc (NASDAQ:ATHA) выросли до исторического максимума, подорожав на 28,96%, 5,76 п., и завершили торги на отметке 25,65. Котировки акций Tabula Rasa HealthCare Inc (NASDAQ:TRHC) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 17,01%, 6,31 п., и завершили торги на отметке 30,78.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 15,98% до отметки 29.87.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,59%, или 11,20, достигнув отметки $1.899,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре выросли на 3,69%, или 1,39, до $39,05 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в январе подорожали на 3,60%, или 1,43, до отметки $41,14 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,09% до 1,1722, а котировки USD/JPY повысились на 0,03%, достигнув отметки 104,50.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,13% до 93,442.

Читайте также: Стоимость нефти продолжила марафон роста