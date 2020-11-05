В Азии котировки фьючерсов на золото дорожают

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.907,95 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,62%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.863,30 долл. и сопротивление — на 1.917,90 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,04% и торгуется на отметке 93,373 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре вырос на 1,21%, достигнув отметки 24,183 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре вырос на 0,16%, дойдя до уровня 3,1092 долл. за фунт.

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