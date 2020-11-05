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Коммерческие запасы нефти в США снизились
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Коммерческие запасы нефти в США снизились

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 275 тыс. баррелей
За период с 23 октября по 30 октября ​коммерческие запасы нефти в США снизились на 7998 тыс. баррелей - до 484,429 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 1541 тыс. баррелей и составили 227,665 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1584 тыс. баррелей, достигнув 154,644 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 275 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 800 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2500 тыс. баррелей.

Источник: Интерфакс

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четверг 05.11.2020 | 08:31
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