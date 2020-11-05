Российский рынок акций открыл торги существенным ростом

Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно выросли в среду.

Американские фондовые индексы выросли на 1,3-3,9%, индикатор S&P 500 продемонстрировал максимальный за свою историю рост для дня после президентских выборов в США.

Сегодня на повышательном тренде торгуются азиатские рынки акций.

Котировки фьючерсов на индексы США повышаются/

Нефть дешевеет в четверг после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на данных о падении запасов в США.

Индекс МосБиржи за минуту торгов вырос на 1,75% и составил 2835,19 пункта.

Индекс РТС к 10:01 мск подскочил на 1,78% - до 1127,84 пункта.

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