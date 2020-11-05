В сентябре объем розничных продаж в еврозоне снизился на 2%

Относительно сентября 2019 года продажи увеличились на 2,2%. Динамика розничных продаж оказалась слабее прогноз. Аналитики в среднем ожидали снижение первого показателя на 1,5%, рост второго - на 2,8%, сообщает Trading Economics.

В целом в 27 странах Европейского союза объем розничных продаж в позапрошлом месяце снизился на 1,7% после роста на 3,6% месяцем ранее. В годовом выражении продажи выросли на 2,1%.

Среди стран ЕС, по которым имеются данные, самое заметное снижение за сентябрь наблюдалось в Бельгии (-7,4%), Франции (-4,5%) и Германии (-2,2%). Самый заметный рост был отмечен в Болгарии (2,8%), Португалии (1,9%) и Румынии (1,7%).

В годовом выражении наибольший рост зарегистрирован в Ирландии (11,5%), Литве (6,2%), Латвии и Словакии (5,9%). Самое заметное падение наблюдалось на Мальте (-12,2%),в Словении (-6,9%) и Болгарии (-6,7%).

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в еврозоне в сентябре по сравнению с августом уменьшились на 1,4%, в ЕС - на 1,1%, Продажи непродовольственных товаров упали на 2,6% в зоне евро, и на 2,1% - в ЕС. Продажи автомобильного топлива снизились еврозоне на 0,2%, в ЕС - на 0,5%.

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