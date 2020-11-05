Россия отреагировала на желание Белоруссии приобрести нефтяное месторождение

В то же время Песков не исключил продажу месторождения. По его словам, вопрос собираются проработать с российскими профильными министерствами и ведомствами.

О планах Белоруссии купить месторождение нефти у России стало известно 4 ноября. Предложение белорусский президент Александр Лукашенко озвучил во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Шла ли речь о каком-либо конкретном месторождении, неизвестно.

По данным агентства БЕЛТА, в Москве позитивно восприняли идею. Ожидается, что после проработки вопрос более детально обсудят на ближайших переговорах. В ходе переговоров в среду стороны также обсудили возможность начала переговоров по поставкам нефти и газа в Белоруссию в 2021 году.

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