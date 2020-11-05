При равном количестве голосов судьбу поста президента США определит Конгресс

Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил в среду о том, что сейчас нет необходимости в пересмотре концепции смягчения политики. Хотя, по данным XM Group, пандемия и затруднила продвижение инфляции к целевому уровню центрального банка 2%.

“Наша концепция денежно-кредитной политики очень мощна”, потому что банк пообещал поднять инфляцию выше целевого уровня, сказал Курода на пресс-конференции.

“Мы будем придерживаться этой концепции и примем соответствующее решение в соответствующее время, изучая экономическую, ценовую и финансовую ситуацию”, – добавил он.

Что произойдет, если Трамп и Байден получат равное число голосов выборщиков?

И президент Дональд Трамп, и бывший вице-президент Джо Байден близки к тому, чтобы набрать по 270 голосов выборщиков. Что произойдет, если они наберут равное число голосов?

Если каждый из кандидатов наберет по 269 голосов выборщиков, итог выборов определит палата представителей конгресса, где представительство каждого штата будет иметь по одному голосу. Победителю необходимо будет заручиться поддержкой большинства штатов, то есть получить 26 голосов или более.

У Демократической партии в палате представителей большинство, которое после этих выборов, вероятно, усилится. Эксперты XM Group напоминают, что республиканцы контролируют 26 представительств штатов, и это означает, что при таком сценарии они, вероятно, победят.

В истории США кандидаты на пост президента набирали равное число голосов выборщиков редко, в том числе в 1800 году, когда борьба шла между Томасом Джефферсоном и Аароном Берром.

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