До победы Байдену не хватает всего 6 голосов выборщиков

Банк Англии объявил об увеличении программы покупки облигаций, став первым ключевым центральным банком в Европе, усилившим стимулирование в ответ на вторую волну пандемии.

ЕЦБ также сигнализировал о готовности усилить стимулирование уже в декабре, в то время как крупнейшие экономики еврозоны Франция и Германия притормозили рост, чтобы остановить развитие пандемии. Вместе с тем экономисты предупреждают, что их средства борьбы с последствиями пандемии ограничены и властям следует принять дополнительные меры.

В четверг Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии объявил об увеличении программы покупки государственных облигаций на 150 млрд фунтов (195 млрд долларов США). В результате, напоминают эксперты XM Group, общий объем покупок составит 895 млрд фунтов.

Члены комитета также проголосовали за то, чтобы оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,1%.

В заявлении комитета сказано, что в 4-м квартале 2020 года экономика Великобритании сократится, так как с четверга в Англии начинается четырехнедельный карантин. В Шотландии, в Уэльсе и в Северной Ирландии ограничения были введены раньше.

“Перспективы экономики остаются необычайно неопределенными. Они зависят от эволюции пандемии и от мер, принимаемых для охраны здоровья населения, а также от содержания новых торговых договоренностей между Великобританией и ЕС и перехода к ним, – сказано в заявлении комитета. – Они также зависят от реакции потребителей, компаний и финансовых рынков на эти перемены”.

После голосования во вторник плацдарм ожесточенных сражений за голоса избирателей сузился

В среду вечером Джо Байден набрал достаточно голосов выборщиков, чтобы вплотную приблизиться к победе в президентской гонке. Между тем, по информации XM Group, предвыборный штаб Дональда Трампа готовит судебные иски, призванные сдержать продвижение демократов.

После голосования во вторник плацдарм ожесточенных сражений за голоса избирателей сузился до всего нескольких спорных штатов. Как сообщает Associated Press, Байдену удалось одержать стратегические победы в Висконсине и Мичигане – штатах, где Трамп в 2016 году выиграл с небольшим преимуществом. Чтобы получить 270 голосов, необходимых для избрания президентом, Байдену, по подсчетам AP, не хватает всего 6 голосов выборщиков.

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