Прогноз по доллар франк (USD CHF) от 05.11.20: Снижение пары продолжается

В случае успеха они смогут протестировать поддержку 0.9060/50; прохождение сопротивления 0.9120 позволит быкам протестировать 0.9140-0.9160.
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«Газпром» подал апелляционную жалобу в суд по защите конкуренции и потребителей Польши из-за многомиллиардного штрафа в отношении «Северного потока-2». В
Новый российский корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» прошел государственные испытания. Испытания проводились на новейшем стелс-фрегате
Роскомнадзор готов оказывать разработчикам сервисов правовую поддержку в вопросах организации защиты персональных данных, начиная с момента их
Microsoft признала наличие ошибки, которая связана с меню «Пуск». Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на материалы компании.Специалисты корпорации заявили,
Падение рубля спровоцировало скачок спроса на российские авто.В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%. «АвтоВАЗ» реализоал 37 030 машин, что
Основатель Amazon Джефф Безос за два дня до выборов президента США продал ценные бумаги компании на $3 млрд., сообщил Forbes со ссылкой на документы SEC.Из
В четверг компания Liberty Global опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности в третьем квартале, которые разочаровали ожидания аналитиков. Компания
Капитал семи богатейших людей мира вырос на 33 миллиарда долларов в первый день после выборов в США.Генеральный директор Amazon и самый состоятельный человек в мире
Правительство Греции вводит всеобщий карантин в стране с 7 по 30 ноября на фоне резкого роста случаев инфицирования коронавирусом. Об этом объявил в четверг
По итогам года экономика Великобритании снизится, согласно обновленному квартальному прогнозу, на 11%, а не на 9,5%, как предполагал августовский прогноз, сообщил
В среду Джо Байден заявил, что ожидает победы на президентских выборах, а Дональд Трамп сообщил о подаче судебных исков в ряде штатов.Несколько штатов продолжают
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